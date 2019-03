Alba Carrillo, después de saber las infidelidades de Feliciano López: "Será un divorcio contencioso"

La batalla legal entre Alba Carillo y Feliciano López no ha hecho nada más que empezar. Su divorcio promete dar de qué hablar después de que la modelo haya conocido las infidelidades del deportista: "Yo no lo sabía. Me he enterado ahora que a los dos meses de casados ya estaba con otra. Sé de buena tinta que hubo varias".

Alba, que sigue en estado de "shock", según su madre, ha asegurado que después de conocer que su marido seguía llevando vida de soltero su divorcio "no será de mutuo de acuerdo" y que "todo está en manos de su abogada". Por otra parte, Carrillo quiere dejar claro que se casaron muy enamorados, pero no ha sido suficiente para que salga adelante el proyecto de vida que tenían en común.

"No le doy ninguna importancia a esas imágenes", aseguró Alba cuando Feliciano fue pillado saliendo de una discoteca con otra chica en Miami. Ahora que se ha destapado la caja de los truenos, la modelo piensa ir a por todas.