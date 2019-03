Alba Carrillo dedica una preciosa declaración de amor a su novio tras su vuelta de vacaciones

Alba Carrillo vuelve a la rutina tras sus vacaciones, en las que ha disfrutado de tiempo libre y descanso junto a su acompañante, a quien cariñosamente llama su no novio.

La pareja ha pasado unos días de ensueño, según las publicaciones Alba Carrillo en las redes sociales. Nada más aterrizar en Madrid, se ha encontrado de frente con la realidad y los trámites legales en los que se encuentra sumergida por la custodia de sus hijos, fruto de su relación con el DJ Fonsi Nieto.

Alba ha compartido con sus seguidores algunas fotos de sus vacaciones, pero la que más destaca es la última en la que adjunta un texto muy íntimo que dedica enteramente David Vallespín, su actual pareja.

En el texto agradece su incondicionalidad y apoyo, “…Nuestras primeras vacaciones juntos me han hecho reflexionar que, quizá, deberías de dejar de ser mi #nonovio pero...es que me encanta decírtelo!❤ gracias por NO dejarme sola, por NO soltarme de la mano, por NO perder la paciencia con nuestras excursiones de buceo, por NO cejar en el intento de despertarme cuando te digo...5 minutos más, por NO dejar de reírnos ....eres un NO Novio maravilloso! Más quisieran muchos Novios a secas ...❤”.