Alba Carrillo confirma su noviazgo con Feliciano López: “Estoy ilusionada”

Con las frase “2013 va a ser mi año” llegaba Alba Carrillo al acto organizado en unos grandes almacenes para presentar la nueva colección de joyas de Daniel Espinosa. Unas palabras que cobran todavía más sentido después de que la modelo haya confirmado que ha vuelto a encontrar el amor en brazos del tenista, Feliciano López.

Nuestra presentadora de Glamour TV no ha querido irse por las ramas, y cuando le han preguntado por las instantáneas que se publicaron el pasado miércoles en las que aparecía en actitud cariñosa con el tenista, lo ha tenido claro: “Estoy muy ilusionada. Es lo que veis en las fotos. Feliciano es muy simpático, con un gran sentido del humor, educado y grandes valores. Me lo paso muy bien con él. Lo que pueda pasar en el futuro, no se puede saber”, contaba para el portal Vanitatis.

Con estas declaraciones, Alba deja claro el estado emocional en el que se encuentra y demuestra tener más que olvidada su relación con el padre de su pequeño Lucas. “Con Fonsi solo hay cordialidad. No me voy a tomar un café con él. Lo importante es que el niño esté bien y que sepa que tiene dos padres que le quieren mucho”, añade la modelo.

Además, Alba también ha tenido ocasión para hablar de la reciente relación que mantiene su ex con la también modelo, Sol González. "Me alegro mucho por él. Lo que yo quiero es que sea buena, porque si mi hijo va a pasar mucho tiempo con ella, es algo imprescindible. Espero que sea feliz", se sinceraba sin problema alguno.

Y es que la naturalidad y sencillez de Carrillo es una de sus máximas y gracias a estos valores, sumados a su irresistible belleza y madurez a sus tan solo 26 años, seguro que sigue triunfando a nivel profesional y, como no, terminará encontrando al hombre de su vida. ¿Será Feliciano el definitivo?