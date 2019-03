Alba Carrillo confiesa los supuestos cuernos que le puso Fonsi Nieto

Lo que parecía una relación cordial, e incluso amistosa, por el bien del hijo que tienen en común Fonsi Nieto y Alba Carrillo, ha resultado ser una mentira. El cumpleaños del DJ fue el punto de partida de este enfrentamiento. Lucas, el pequeño de 5 años, fruto de la relación del expiloto y la modelo, parecía ser el elemento de unión de sus padres, que podía decirse que mantenían una buena relación, pero los problemas con las cláusulas del divorcio y que Alba no dejase que su hijo pasase el día del 38 cumpleaños de Fonsi con él, han dado alas a una guerra entre la expareja.

Desde hace unas semanas Alba Carrillo y Fonsi Nieto no han dejado de hacer públicas sus diferencias. El DJ concedió una entrevista a Vanitatis explicando su verdadera relación con la modelo, que nada tiene que ver con lo que aparentaban. Ahora, los recientes rumores sobre la posible infidelidad del expiloto mientras estaba con la modelo y madre de su hijo han vuelto a desatar la polémica.

Alba ha disfrutado de unos días de vacaciones con su hijo en Laponia, viaje que en sus inicios quiso compartir con Fonsi y su actual novia, Marta, para vivir la experiencia todos juntos con Lucas, pero no fue posible. Y menos mal, porque la relación entre los tres ya no es lo que era. Al parecer la modelo tuvo una fuerte discusión con la actual novia de Nieto. Alba ha respondido afirmando que: "Todo lo que hemos vivido debe ser una mentira".

La chica que ha asegurado haber mantenido relaciones con Fonsi mientras Alba estaba embarazada, ha sacado el lado más sarcástico de la modelo que ha respondido así de contundente a los medios: "Casi me dejan allí, casi me confunden con un reno porque todos mis novios me han puesto los cuernos. Estuve allí haciendo un casting, tengo que volver la semana que viene porque igual me cogen de Rudolf".

Ahora la expareja está pendiente de la resolución judicial de las condiciones del divorcio que afectan a la pensión de Lucas y al número de días que el piloto puede pasar con su hijo.