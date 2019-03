Alba Carrillo confiesa que recibió tratamiento y revela la condición para llegar a un acuerdo con Feliciano López

Feliciano López y Alba Carrillo se encuentran en uno de los momentos más tensos de su divorcio, la expareja tiene hasta el próximo martes para intentar llegar a un acuerdo antes de tener que ir a juicio. Sin embargo parece que un posible entendimiento entre ellos está más lejos que nunca, y es que Alba sigue de lo más dolida con el tenista.

La modelo sigue disparando fuerte con el que todavía es su marido, Alba reconoció durante una intervención que realizó en el programa de 'Sálvame' que había estado recibiendo tratamiento no solo durante su matrimonio sino también durante su noviazgo: "Tanto en mi noviazgo como durante el matrimonio yo estaba en tratamiento con pastillas de los nervios y lo mal que me sentía por cómo él me trataba, mucha indiferencia. De hecho, Feli y todos saben que yo no quería casarme porque ya intuía lo que se me venía encima pero no quería que me dejara y cedí, ya que tanto él como su familia son muy creyentes y nos casamos por la Iglesia. Por mí nos hubiéramos casado solos en el juzgado".

Además, la modelo reveló cuál sería su condición necesaria para no exigirle ninguna compensación económica: "Si Feliciano me pidiera perdón, no le pediría nada pero eso nunca pasará". ¡Menudo culebrón!