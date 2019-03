Alba Carrillo carga en Instagram contra aquellos que la critican

Alba Carrillo ha sacado la artillería pesada para defenderse con uñas y dientes de todo aquel que ponga en entredicho su versión tras el divorcio de Feliciano López. Y es que desde que diera la exclusiva en Hola para anunciar su separación, muchas han sido las personas que han expresado su opinión al respecto.

Por eso hace unos días la modelo estalló en su Instagram y escribió un largo texto en el que pedía que nadie más se subiera al carro y mandaba una indirecta, según parece, a Carolina Cerezuela, que defendió al tenista hace unos días. De ahí que sus seguidores defiendan y apoyen a Alba a partes iguales.

La mayoría de los que la critican no están de acuerdo con la exclusiva que la modelo ofreció en Hola, a lo que ella contesta: “No he vendido mi vida. He concedido una entrevista sobre MI vida (con todo el derecho)y sin hablar de nadie”. Por otro lado, los que están a favor de la indirecta a Cerezuela le escriben: “Yo no me creo su vida tan plena”, a lo que Alba responde: “Pues sí”.

Otros también hacen referencia a María José Suárez, recordando que cuando la ex Miss España terminó su tormentosa relación con el tenista, Alba se puso de parte del su ahora exmarido: “Lo mejor es que salga María José Suárez diciendo que se llevan bien a pesar de lo que pasó. En fin, no tenías que haberle defendido frente a ella”. A esto, la maniquí contesta: “Me he enterado de todo lo que pasó ahora. Para llevarse tan bien, él hablaba de ella fatal”.