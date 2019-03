Alba Carrillo busca refugio en casa de su madre tras su separación

Alba Carrillo está pasando por el momento más duro de su vida. La modelo pasó por el altar junto a Feliciano López hace 11 meses, un matrimonio que poco a poco ha ido desvaneciéndose hasta que esta semana ella misma ha anunciado que el tenista le ha pedido el divorcio "de manera fría y distante".

Alba está destrozada e incluso ha llegado a eliminar de las redes sociales a su ahora expareja. Según cuenta la top, las sospechas comenzaron cuando el pasado mes de mayo operaron a su madre y ella no se sintió apoyada por su marido: "Me pidió que me fuera de casa porque había invitados. Pensé que era para que los dos pudiéramos estar tranquilos, él concentrado y yo en casa con mi madre, apoyándola en ese momento", explica sin entender nada.

Ahora, como es normal, Alba ha buscado consuelo en los brazos de su madre y parece ser que está viviendo con ella en estos difíciles momentos. La revista ¡Hola! ha publicado unas imágenes en las que podemos verla con una camisa azul de topos blancos, unos vaqueros y unas deportivas saliendo de la casa de su madre para llevar al colegio a su hijo Lucas.

¿Y ahora qué? Alba todavía no tiene claro qué rumbo va a tomar su vida tras el divorcio y no sabe si seguirá compartiendo casa con su madre: "No voy a hacer muchos planes ahora. Me centraré en estabilizarme con Lucas, pero no sé dónde. Lo bueno es que, como ha pasado todo de cara a las vacaciones, pues será todo más sencillo", comenta.