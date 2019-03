Alba Carrillo borra a su nuevo novio David Vallespín de sus redes sociales

Alba Carrillo ha levantado las sospechas sobre una posible crisis entre ella y su nueva ilusión David Vallespín. La modelo ha recuperado su cuenta de Instagram tras haber sido hackeada pero las últimas imágenes que había en su perfil han desaparecido por completo y con ellas también las declaraciones de amor que le dedicaba a su nuevo amor.

No queda rastro de esas bonitas palabras que la ex de Feliciano López le mandaba al ingeniero durante sus vacaciones en Maldivas: "Gracias por no dejarme sola, no soltarme de la mano, no perder la paciencia, no dejar de reírnos…” o “¡Eres un NO novio maravilloso! Mas quisieran muchos novios a secas", publicaba Alba dando a entender que su relación iba viento en popa.

Aún no se sabe si el motivo de la desaparición de estas bonitas publicaciones ha sido debido a un problema informático o a una posible ruptura. Lo cierto es que hace apenas unos días el enamorado de la modelo la acompañó al aeropuerto para poner rumbo a Miami junto a su hijo Lucas y su madre Lucía Pariente.

Si hay algo cierto es que Alba tendrá que enfrentarse cuando vuelva de Miami al padre de su hijo Fonsi Nieto, quien está dispuesto a usar todas sus armas para quedarse con la custodia completa del hijo que tienen en común. Además, su exmarido Feliciano López también ha interpuesto una demanda multimillonaria contra la modelo por injurias y calumnias, menudo añito le espera a Alba…