Alba Carrillo asegura que Fonsi Nieto le ha amenazado de muerte: "Como hables de mí en la prensa, te mato"

Tras las duras declaraciones que hizo Fonsi Nieto sobre Alba Carrillo en Chance, la modelo no se ha cortado un pelo y ha arremetido contra el que es el padre de su único hijo, Lucas. Alba ha llegado a confesar que Fonsi le ha amenazado de muerte, además de dejar su imagen pública como padre por los suelos.

"No sé para qué pide un día más de visita en el fin de semana, si nunca ha cumplido el convenio en ninguna de sus cláusulas. Tampoco con la manutención, los pagos o el régimen de visitas", confesaba Carrillo en un programa de televisión. La modelo entró en directo para aclarar lo que estaba sucediendo, aunque hay quien no la cree.

"Me ha llegado a amenazar de muerte, me ha dicho que si hablaba de él en la prensa me mataba", confesó Alba, asegurando que el Dj no es como parece. "Siempre le había respetado porque es el padre de mi hijo, sobre todo por el bien de la persona que más quiero en el mundo", se excusaba la madrileña.

Y es que Alba parece estar atravesando uno de los peores momentos de su vida, pues aunque se empeña en ser feliz parece que no lo consigue. Ahora que parecía estar superando su ruptura y divorcio con Feliciano López, el padre de su hijo y quien parecía tener una buena relación con ella le da la espalda.