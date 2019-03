Alba Carrillo anuncia su separación de Feliciano López: "Me ha pedido el divorcio de manera fría y distante"

LA REVISTA ¡HOLA! RECOGE LA EXCLUSIVA

Alba Carrillo y Feliciano López se separan tras once meses de matrimonio. La modelo ha concedido una entrevista en exclusiva a la revista ¡Hola! en la que relata la difícil situación por la que está atravesando, y es que como confiesa no se esperaba nada de lo que está ocurriendo ya que a día de hoy sigue completamente enamorada del tenista: "No doy crédito".