Alba Carillo advierte a Ana Boyer sobre su boda con Fernando Verdasco

La boda de Ana Boyer y Fernando Verdasco está a la vuelta de la esquina y, aunque se supone que el mensaje no está dedicado a nadie, lo cierto es que Alba Carrillo le ha dejado una carta muy alarmista a la hija de Isabel Preysler.

En su blog en la revista Semana, la modelo ha narrado cómo es la vida de la mujer de un tenista para disuadir a todas aquellas que se estén planteando contraer matrimonio con alguno de estos deportistas. "Tened en cuenta que pasaréis de ser un ente independiente, una persona autónoma con vida propia y dueña de tus horarios a ser una Muñeca de Famosa que se dirija al portal... o que puede ir a la Milla de Oro a comprar", comienza diciendo la modelo.

También habla de cómo es la vida sexual de un tenista. "Prepárate para que por puro cansancio físico debido a su trabajo, en casa no haya salto del tigre, ni siquiera del perrillo pekinés. Toda mujer buena y casta con un besito en la frente y un 'que descanses' va más que apañá". También deja caer que existe la posibilidad de infidelidades. "Tendrás que estar dispuesta a aguantar otros pesos, no solo el de la responsabilidad de ser una 'mujer de', sino también en el brazo derecho el de un bolsazo 'güeno' digno de tu estatus y en la cabeza el peso de todo lo que te pueda ir creciendo". A lo que añade, "No llores… mañana a las 10 abre el Corte Inglés, ese si que te esperará con los brazos abiertos, aférrate a la tarjeta, esa nunca te fallará. Siento comunicarte que hay algunos que no compartirán ni la tarjeta, entiéndelo "madre no hay más que una" y a ti te conocí en la calle, tal cual".