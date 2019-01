Alaska habla por primera vez sobre el estado de salud de Mario Vaquerizo

Mario Vaquerizo no ha empezado el año con muy buen pie debido a un pinzamiento en la espalda que no le permite moverse de la cama. Dos semanas después, su estado de salud parece que no mejora y ahora Alaska ha querido tranquilizar a sus seguidores con un mensaje: "Mario está perfectamente dentro de la gravedad. No está bien y no es agradable", ha empezado a explicar.

Además, la cantante ha querido resaltar el gran dolor que siente su marido: "Hasta mañana no sabemos si es una vértebra o un tirón. Está completamente medicado, y cuando intenta saltarse un antiinflamatorio le duele con toda la carga".

Mario se encuentra actualmente trabajando en su nuevo libro y, hace unos días, aprovechó un momento de tranquilidad para transmitir a sus seguidores cómo iba evolucionando: "Muy buenas tardes. Y yo sigo aquí como Paulina Rubio. Hoy tocó resonancia pero cogí algo de fuerzas y nos venimos a Casa Bibiana a ver si recupero energía a la vez que inspiración para rematar el nuevo libro dedicado a mis rockeras y rockeros favoritos. Ya queda poco. Dolorido desesperado pero feliz. Qué se le va a hacer. Estoy vieja lo sé amigas. Feliz sábado".

El día de Reyes ya subió una imagen explicando su dolor y sus ganas de volver a encontrarse bien pronto: "Aquí la del cuello torcido que sigue inmovilizada pero feliz celebrando el día de reyes en casa de @martavaquerizooficial gracias a la familia por los regalos y el roscón aunque no he comido mucho porque tanto descanso impuesto se traduce en un engordamiento que no es normal y estoy tipo gordita rellenita que no es ni medio normal. En fin…los dolores siguen pero no van a poder con esta Nancy pesada que está deseando volver a ser una mariquita inquieta que ese es mi estado natural".