Aitor Luna reconoce que lleva soltero ocho años

Aitor Luna puede presumir de estar triunfando en la pequeña pantalla después de un "tiempo más paradito" como el mismo reconoce. El intérprete será el protagonista de la nueva ficción de Atresmedia Series, 'La Catedral de Mar'. En la rueda de prensa no sólo habló de su personaje, Arnau, un hombre que tras una vida dura marcada por la pobreza consigue convertirse en rico y poderoso. Además vuelve a coincidir con Michelle Jenner de la que es amiga desde que compartieron horas de rodaje en 'Cuéntame un cuento' y 'Los hombres de Paco'. "Es guay. Michelle es un ángel y una profesional", comenta sobre la actriz.

Luna también ha hecho un alto en su vida sentimental de la que reconoce "llevo sin novia como años". Aunque seguro que candidatas no le faltan, el intérprete aclara que cada vez es más exigente: "Tampoco salgo mucho, sin más. Uno se va haciendo exigente. Pasa el tiempo y no vas a estar perdiéndolo con cliches o relaciones que no van a ningún sitio". Sobre la posibilidad de ser padre en un corto periodo de tiempo confiesa: "eso depende tanto de la vida, te puedes hacer una película, querer mucho una cosa, pero no llega y vives frustrado. Así que es mejor vivir el día a día".

Su hermano Yon González también está atravesando un buen momento profesional después de que haya sido fichado para protagonizar la primera producción española de Netflix, 'Las chicas del cable', donde volverá a estar junto a Blanca Suárez. "Mis padres están muy contentos", señala Aitor sobre el éxito de ambos.