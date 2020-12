Aitana Ocaña anuncia su positivo en coronavirus: "Llevo ya once o doce días confinada en casa"

Aitana Ocaña se ha visto en la obligación de cancelar su participación en LOS40 Music Awards 2020 tras haber dado positivo en coronavirus, tal y como ha informado la misma cadena. Y es que, este próximo 5 de diciembre tendrá lugar el evento musical de referencia en España donde se contará con la aparición de las figuras más relevantes y reconocidas del panorama nacional. Una cita de lo más ansiada por todos que este año, desafortunadamente, no contará con la presencia de la barcelonesa sobre el escenario.

Así lo ha comunicado 'LOS40' a través de un vídeo que han compartido de la cantante, donde ésta ha explicado su situación y donde, muy a su pesar, ha lamentado enormemente no poder asistir a los premios debido a la obligatoria cuarentena que debe guardar. Sin embargo, sí participará con una grabación que realizó antes de conocer el fastidioso contratiempo.

''Hola a todos, ¿cómo estáis? Grabo este vídeo para contaros que finalmente no voy a poder estar en LOS40 Music Awards, muy a mi pesar, porque días antes de las grabaciones di positivo en COVID. Llevo en mi casa ya once o doce días confinada. Es lo que tenía que hacer, obviamente. Estoy bien, ya me quedan super pocos días para terminar el confinamiento y combatir el bicho'', ha comenzado explicando la artista.

Seguidamente, ha lamentado su ausencia asegurando la ilusión que le hacía el poder actuar allí. ''Lo siento un montón, me hubiera encantado estar. Yo estaba super ilusionada, pero con la pandemia que estamos viviendo, son cosas que pasan. La gala es el día 5 y tenéis que verla porque, además, días antes de dar positivo pude grabar una canción muy especial que creo que os va a gustar. ¡Os mando un beso enorme y nos vemos muy pronto!'', ha finalizado.

Al parecer fue durante los ensayos cuando se realizaron las pruebas a los respectivos equipos y artistas y donde, desafortunadamente, la intérprete de 'Vas a Quedarte' obtuvo el fastidioso resultado. Dada a su gran repercusión en el país, siendo una de las figuras musicales más representativas, la organización se ha visto en la tesitura de tener que realizar algún que otro cambio en las previstas actuaciones, en las que se incluía un dueto con David Bisbal con su tema juntos, 'Si tú la quieres'. ¡Dale al play!

Seguro que te interesa...

El motivo por el que absolutamente todo el mundo está hablando de Katy Perry y Aitana