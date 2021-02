La bonita foto que Aitana ha compartido junto a Miguel Bernardeau: "Por favor, casaros ya"

La relación de Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau probablemente sea una de las más admiradas por los más jóvenes, y es que de vez en cuando no dudan en gritar a los cuatro vientos el cariño y admiración que se tienen el uno al otro, y así lo demostró el actor cuando su novia hizo un directo de Instagram junto a Katy Perry.

Desde que salió a la luz su relación han ido compartiendo algunos momentos a través de sus cuentas de Instagram. Eso sí, aunque sean pocas las imágenes que han publicado juntos, cada vez que lo hacen todos sus seguidores se mueren de amor con sus dedicatorias. Pocos días después de que el intérprete compartiera una foto junto a su novia y su perro, la cantante ha querido subir una foto donde se les ve muy enamorados.

Rápidamente la publicación, que no ha pasado desapercibida, se ha llenado de comentarios por parte de sus seguidores. "Me muero que guapos", "Qué pareja más bonita", "Me encantan" o "Por favor, casaros ya", han sido algunos de los mensajes que han recibido tras la romántica imagen que la catalana ha compartido.

Y es que la pareja se encuentra en uno de sus mejores momentos de la relación, después de pasar el confinamiento juntos en la casa que el actor y su familia tiene en Ibiza decidieron poner rumbo a Madrid para continuar con sus respectivos proyectos profesionales, y es que el actor estaría grabando la nueva temporada de 'Élite' mientras que ella está centrada en su nuevo disco.

Seguro que te interesa...

La hogareña foto de Miguel Bernardeau con la que Aitana Ocaña se ha derretido por completo: "Os quiero mucho"