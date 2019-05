Los mensajes racistas y homófobos que Aitana no ha publicado

Aitana se ha convertido sin quererlo en protagonista de las redes sociales por el meme ‘Aitana facha’. Y es que se han propagado imágenes suyas con mensajes fascistas, homófobos y de apoyo a Vox que ella no ha publicado.

Las instantáneas que han inundado las redes sociales están cargadas de mensajes del tipo: "Me he puesto los cascos porque hay dos niños moros aquí delante que no paran de gritar" o "Estamos trabajando en una cosita que os va a encantar. Os doy dos pistas: Vox e himno oficial". Y así muchos más en los que el racismo y el machismo también están presentes.

Sus seguidores han salido en defensa de la extriunfita: “Lo de Aitana homófoba más que un meme me parecen ganas de destrozarle la vida a alguien pero vamos es mi opinión”, incluso algunos señalan que la cantante podría recurrir a la ley para defenderse: “Yo con los memes de Aitana tendría un poco más de cuidado porque el artículo 205 CP dice que: ‘Es una calumnia la imputación de un delito hecho con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio de la verdad”.