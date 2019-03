El despiste de Aitana que ha indignado a sus fans

Aitana está triunfando y no hay nada más que ver que en Instagram tiene más de 2 millones de seguidores para darse cuenta del alcance que ha tenido su paso por OT 2017 y la cantidad de éxitos que ha cosechado desde entonces.

No sólo en el mundo de la música sino en otros ámbitos como en el de las firmas y la publicidad, que ha llevado a que la catalana se convierta en el principal reclamo de muchas ellas para así conseguir llegar al mayor público posible.

Pero estar a tantas cosas hace que Aitana de vez en cuando se despiste. De ahí que hace unos días sus fans se sintieran molestos cuando hizo esta publicación: "Vale soy un poco desastre porque me han pasado esto y no me había enterado de que habían salido las entradas. Sois increíbles, mil gracias, mil ganas", escribía junto a un cartel que anunciaba que las entradas para su primer concierto en solitario estaban agotados tan sólo 48 horas después.

Los comentarios que atacan a la extriunfita por este comentario no se han hecho de esperar. En muchos de ellos se le echa en cara que esté más pendiente de otras cosas que de su música y sus fans. Algunos expresaban que no entendían nada de sus palabras al parecerles que estaba descuidando a sus seguidores o, incluso, que tuviera cuidado con cómo estaba llevando su carrera profesional.