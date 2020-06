Aitana está pasando el confinamiento en Ibiza junto a la familia de su chico, Miguel Bernardeau. La cantante ha estrechado lazos con todos ellos, de hecho en estos días la podíamos ver compartiendo un plan de solo chicas de bici y playa con su suegra, Ana Duato.

Ahora la artista ha compartido unas fotos muy graciosas de cuando era niña que su cuñada, María Bernardeau, no ha podido dejar de comentar. ¡Dale arriba a play para verlo!

No es la primera vez que Aitana saca a la luz fotos de su infancia. De hecho con unas que compartió hace no mucho tiempo, su chico se derritió por completo diciéndole: "No se puede ser más mona".

