La noche en la que Aitana acabó en casa de Miguel Bernardeau

Aitana, la cantante de 'Teléfono', y Miguel Bernardeau, el actor de 'Élite', han vuelto a encontrarse en Madrid para cenar juntos en el restaurante de Arts Club, situado en el barrio de Salamanca tal y como recoge este miércoles en su portada la revista Diez Minutos. Después de pasar una agradable cena hasta las 00:30 de la noche, la 'pareja' llama a un cabify para dirigirse a otro destino a tomarse una copa. La Terraza Boss, ubicada en la Moraleja, es el lugar que escogieron para terminar su romántica velada. Pero, ¿ahí termina todo? ¡Pues no!. La cantante y el actor terminan su encuentro en casa de Miguel, donde vive con su madre, Ana Duato.

Aunque no es la primera vez que la cantante y el actor tienen una cita, últimamente se les ve más juntos de lo normal. Hace sólo unos días les volvieron a ver cenando juntos en otro restaurante de la capital y paseando por un parque madrileño.

Tanto Aitana como Miguel han hablado de su 'relación' y ambos dicen lo mismo. "Aitana es una buena amiga, no hay que darle más vueltas al asunto, y quedaré con ella siempre que queramos los dos. ¿Si algún día me ves con un amigo vas a decir que es mi novio?. Puedo citarme con quien me apetezca", ha explicado el actor. Mientras ella asegura lo mismo cuando le preguntan: "Es súper majo y es amigo mío, todo bien".