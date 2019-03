Ainhoa Arteta se separa del jinete Jesús Garmendia tras once años de relación

Tras once años de relación, Ainhoa Arteta y el jinete Jesús Garmendia han decidido separarse. Según ha informado ABC, la pareja lleva ya varias semanas separada y sus abogados se encuentran ya ultimando los detalles del divorcio.

Aunque el mánager de la artista no ha querido afirmar ni desmentir esta información, el propio jinete ha hablado con este citado medio y ha ratificado la noticia.

"Tenemos un hijo juntos y por él no voy a hacer comentarios. Aún no hemos firmado el convenio regulador y no hay nada más que decir. Es un momento difícil para ambos y por respeto a ella y a mi hijo no voy a hablar", ha declarado Jesús Garmendia a ABC.