Ainhoa Arteta revela cómo se encuentra tras pasar una temporada en silla de ruedas y con muletas por el covid

A finales de abril Ainhoa Arteta generaba una gran preocupación entre todos sus seguidores tras publicar un vídeo donde aparecía en el aeropuerto en silla de ruedas. La cantante de ópera pasó el coronavirus en febrero, y meses después comenzó a sufrir las secuelas del virus sufriendo una inflamación de las venas que se encuentran dentro de las rótulas de los huesos: "Se me han inflamado las venas dentro de las rótulas de los huesos". Un problema que también le influyó para ejercer su profesión: "Salgo a cantar tiesa, voy con muletas y con silla de ruedas para evitar todos esos pasos infinitos por el aeropuerto", contaba a través de estos vídeos que publicó.

Ahora, meses después, la artista se ha mostrado muy recuperada tras someterse a un tratamiento linfático que le ha ayudado mucho a mejorar la circulación de sus piernas y por fin puede andar sin ayuda de las muletas y la silla de ruedas.

Así lo contaba Ainhoa ante las cámaras después de disfrutar de una cena en Madrid junto a su marido Matías: "Me he puesto en ello y me he hecho un tratamiento. Tenía un problema linfático y de circulación. Poco a poco me voy recuperando y puedo caminar con tacones. Me olvido de las muletas". Sobre si le ha quedado algún tipo de secuela, la cantante confiesa: "Cada vez menos, pero no fue fácil. Lo que más me sorprendió es que me enfrentó a la cara meses después de haberlo pasado. Había pasado el covid con tos y a los mese empezó esta historia con las piernas".

Unas declaraciones donde se muestra feliz y reforzada ante la difícil situación que vive: "Al final hemos salido reforzados porque nos hemos tenido que apoyar mucho y en los momentos duros se ve de lo que está hecho uno. Hemos pasado un covid, una pandemia, una filomena, la falta de los parones del trabajo, hemos pasado muchas cosas".