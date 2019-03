Ainhoa Arbizu comparte con sus seguidores una tierna foto para celebrar las tres semanas de su bebé

Nos ha hecho partícipes de su embarazo y del amor que siente por el que ella considera 'el hombre de su vida' en sus redes sociales. El crecimiento de la barriguita, los preparativos para la llegada del bebé, y ahora las fotos más tiernas del pequeño. Ainhoa Arbizu está disfrutando al máximo de su esperada maternidad y quiere compartirlo con todos.

El pasado 13 de noviembre daba a luz a Leo, el 'mini-hombre de su vida' y su primer hijo junto a su pareja, Lander Urquijo, y desde entonces no puede controlar su felicidad y quiere que sus seguidores lo sepan. En los nueve meses previos a la llegada del pequeño ha hecho partícipes a sus seguidores de la fantástica aventura de ser madre y no ha podido contener su felicidad. Ahora, ya con su pequeño, no se corta.

Ella misma anunció el nacimiento del bebé por medio de una fotografía del recién nacido a las pocas horas de llegar al mundo. Después compartió una foto de una sesión agradeciendo las felicitaciones que había recibido, y ahora consigue enternecer a todos celebrando las tres semanas de vida de Leo.

De nuevo en una sesión, con una manta gris y un cartel que dice 'Baby Leo', el hijo de Ainhoa Arbizu y Lander Urquijo ha conquistado las redes. La imagen iba acompañada de un mensaje de su madre que decía: "3 semanas, ya. AMOR ABSOLUTO. Indescriptible. #babyLeo #L2A #249", para celebrar las tres semanas de completa felicidad junto al pequeño. Además, según ha mostrado en sus redes sociales, está recibiendo la mejor ayuda posible para cuidar al bebé: las dos hijas de Lander, resultado de otra relación, están muy volcadas con su nuevo hermanito.