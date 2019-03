Ágatha Ruiz de la Prada busca novio por una web de contactos

Ághata Ruiz de la Prada está dispuesta a encontrar el amor de nuevo. Una vez superado el ‘duelo’ por su divorcio con Pedro J. Ramírez, que ya lleva ocho meses casado con la abogada Cruz Sánchez de Lara, la diseñadora ha decidido dar un importante paso a la hora de encontrar el amor.

Para ello se ha creado un perfil en una aplicación de contactos para personas mayores de 50 años. De hecho, tal y como ha confirmado el portal Look, además de crear su perfil, será la imagen de ‘Ourtime.es’, una web dedicada a “jóvenes mayores de 50 que quieran encontrar el amor”.

Y es que desde que se divorció, Ágatha ha cambiado radicalmente: ha adelgazado, no para de viajar, no se pierde ni un sarao…, de hecho esta misma semana podíamos verla en la Feria de Abril de Sevilla. Por lo que se ve, el divorcio no le ha sentado nada mal…