La advertencia de Eugenia Martínez de Irujo a la prensa sobre su hija Cayetana Rivera

Eugenia Martínez de Irujo se encuentra en Málaga, allí ha acudido a la Pasarela Larios Málaga Fashion Week 2021 donde han desfilado algunas de sus creaciones, unos preciosos caftanes que ha lanzado en colaboración con la diseñadora Rosa Alejandra.

"Preciosa combinación de una seda maravillosa y una de mis pinturas del león, ayer en la Pasarela Larios de Málaga. En colaboración con mi queridísima @rosaalejandra2295. Yo con otro de mis kimonos con la cebra y mascarilla a conjunto!!!! #eugeniamartinezdeirujo", escribía Eugenia a través de sus redes sociales donde mostraba orgullosa sus diseños.

A la salida del desfile, Eugenia no dudó en dedicar unos minutos a hablar con la prensa y demostrar una vez más su simpatía.

Además de confesar cómo está su hermano Cayetano Martínez de Irujo tras pasar por quirófano tras ser ingresado el pasado 13 de mayo en una clínica en Madrid por una obstrucción intestinal de la tuvo que ser intervenido de urgencia debido a su gravedad; Eugenia también habló de su hija Tana Rivera…

"Está muy bien ya, está mucho más recuperado y más contentos todos". Ante tan buenas noticias, las preocupaciones pasan a formar parte del pasado ya que "ya ha pasado tiempo, ya hay que dar ánimos y no recordar lo malo" comentó Eugenia con una sonrisa sobre el actual estado de su hermano.

Eugenia no puede evitar que se le ilumine la mirada cuando se le menciona a Cayetana y al preguntarle cómo se encuentra a sus 21 primaveras, no tiene lugar a dudas: "Pues guapísima". Además, a la espera de que la joven comience sus vacaciones, Eugenia no dudaba en lanzar una advertencia a la prensa sobre su hija: "Cuanto menos la sigáis mejor", alerta con simpatía la duquesa de Montoro en un afán porque la prensa no tenga entre sus objetivos a su única hija, fruto de su matrimonio con Francisco Rivera.

Actualmente, Eugenia está feliz y enamorada al lado de su marido, Narcís Rebollo.

