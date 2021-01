Adriana Ugarte acudió este miércoles como invitada a 'El Hormiguero' junto a Eduardo Noriega ya que ambos están a punto de estrenar la segunda temporada de la serie 'Hache'. Pero durante la entrevista la actriz se sinceró de algunos aspectos más privados de su vida, como el TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) que padece.

Y es que hay algo que obsesiona por completo a Adriana: la limpieza. Hasta tal punto llega la cosa que le resulta insoportable ver una migaja de pan, una pelusa o un pelo en su casa o en su coche.

La intérprete aseguraba a Pablo Motos que se lo está tratando, aunque reveló además que una de sus obsesiones es quitar las pelotillas de los calcetines.

Y es que a Ugarte le cuesta mucho relajarse con este tipo de cosas, aunque va mejorando poco a poco: "Voy encadenando TOC. Si entras en mi coche comiendo patatas fritas no te diré nada, pero en cuanto te bajes tengo que limpiar todo y sacudir las alfombrillas antes de llegar a casa".

Aunque intenta tomárselo con tranquilidad, revela que tiene que poner mucho de su parte para no caer en la obsesión: "Ahora veo una pelusa o un pelo y me esfuerzo por dejarlo ahí", afirma, tal y como puedes ver en el vídeo de arriba.

Pero no fue la única confesión que hizo ya que también aseguró que es pescetariana: "No consumo carne, solo un poco de pescado porque me recomendó el nutricionista que tome algo de proteína animal".

Y no sólo cuida su alimentación, sino también la de su perrita, ya que le prepara comida casera: "Se la cocino cada domingo. Lo que hago conmigo de organizar las comidas, lo hago con ella".

