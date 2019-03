Adriana Ugarte se relaja de paseo junto a sus perros mientras cosecha éxitos con 'El tiempo entre costuras'

Adriana Ugarte, la protagonista de la serie ‘El tiempo entre costuras’ vive uno de sus mejores momentos. Después del éxito que está cosechando como prota de la serie al mismo tiempo que disfruta de una feliz relación junto al actor Alex González, Adriana se ha convertido en la ‘chica’ del momento.

Pero una cosa no quita la otra, y es que la guapa actriz no quiere dejar atrás su rutina y para ello aprovecha cada momento para disfrutar de otra de sus pasiones: los animales. Por eso Adriana no descuida sus quehaceres y saca a pasear a sus perros tan natural como siempre. Siempre que puede lo hace junto a su hombre, aunque esta vez lo hizo sola por un parque cercano a su domicilio.

Con un look informal, abrigo negro a juego de unas botas altas del mismo color y una minifalda de cuadros, Ugarte se mostró muy cariñosa con sus perros y con los de los otros dueños que también jugaban con sus mascotas.

La actriz se deja ver feliz y relajada después de tener una muy buena acogida entre el público. ¡Felicidades!