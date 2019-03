Adriana Ugarte posa en bikini en las redes sociales para lanzar un reivindicativo mensaje

Adriana Ugarte es una de actrices más prestigiosas de nuestro país y recientemente ha querido lanzar un reivindicativo mensaje a sus seguidores en las redes sociales. La intérprete ha publicado una imagen en bikini, para dar la bienvenida al buen tiempo, acompañada de un mensaje dedicado a las mujeres y animándolas a aceptar su cuerpo y a quererse tal y como son.

"Yo ya estoy preparada. Y sí, todas, todos, YO TAMBIÉN, tenemos celulitis, estrías, arañas vasculares etc etc etc etc etc etc (=estar vivo)... ¿acaso eso nos hace menos fascinantes, menos poderosos, menos milagrosos? Es un regalo esta vida que tenemos entre manos, con este alma y este cuerpo que nos ha sido dado... vamos a gozarlo, vamos a querernos", escribe la actriz en su cuenta de Instagram.

Con este mensaje animándonos a vivir la vida y disfrutar al máximo queriéndonos a nosotros mismos, la intérprete ha conseguido revolucionar a los usuarios de las redes sociales que rápidamente han llenado la imagen de comentarios apoyando sus palabras. "Vivan las estrías por esos maravillosos hijos, viva esa celulitis porque soy mujer y vivan mi cuerpo sea como sea porque yo vivo en él", escribía uno de sus seguidores.

Después del éxito de esta primera instantánea, que ya ha superado los 6.000 'Me gusta' y tiene más de un centenar de comentarios, se ha animado y ha querido publicar otro posado en bikini donde presume de cuerpo al sol muy sonriente y derrochando felicidad. Está claro que Adriana está disfrutando al máximo de este buen momento que está atravesando tanto en lo personal como en lo profesional.