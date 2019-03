Adriana Ugarte habla de su polémica foto en bikini

Adriana Ugarte ha hablado durante la presentación del cortometraje 'Cuánto, más allá del dinero', dirigido por Kike Maíllo, sobre su posado el posado en bikini que protagonizó en Instagram y con el que se ha ganado los comentarios y likes de sus seguidores que le han felicitado por mostrarse al natural en su red social.

"Es importante, creo que el paso del tiempo está agí y que todos somos reales y yo soy un ser humano real entonces por mucho que a través de los medios de comunicación se hable de la imagen más perfecta, más cuidad que tienes, soy una mujer real y por eso creo que hay que reconocerlo entre todos y todas", explicaba la actriz.

También ha reconocido que no está obsesionada con su peso y con estar delgada: "No tengo tendencia a engordar pero soy una mujer curvilínea, vaya que no soy un palito y si quisiera serlo sufriría mucho. No me compensa".

Así nos gusta la actriz, al natural y esperamos verla próximamente luciendo cuerpazo en la playa.