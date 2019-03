Adriana Ugarte es fotografiada llorando por las calles de Madrid

La actriz no pudo contener las lágrimas mientras estaba con su madre

'Cuore' ha fotografiado a Adriana Ugarte llorando desconsoladamente en pleno centro de Madrid. Su madre se encontraba con ella en ese momento pero no parecía ser capaz de calmar a la actriz. No sabemos el motivo de sus lágrimas y estas imágenes nos han sorprendido, pues Adriana no parecía tener motivos por lo que mostrarse tan triste. La actriz acaba de regresar de unas idílicas vacaciones en las Islas Afortunadas, su corazón está ocupado por un chico del que parece estar enamorada y en lo profesional no le puede ir mejor con el rodaje de 'Palmeras en la nieve'. ¿Qué le estará provocando tal angustia a Adriana?