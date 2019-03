Adriana Ugarte y Félix Gomez comparten sonrisas y miradas cómplices durante una comida juntos

Según publica la revista Cuore

A pesar de las idas y venidas de Adriana Ugarte y Álex González, parece que la actriz ya ha olvidado a su ex y ha decidido centrase en su trabajo. Y no sólo eso, y es que al parecer Adriana ha encontrado consuelo en los brazos de otro, que no es nada más y nada menos que Félix Gómez, actor con el que se encuentra rodando su último proyecto en Canarias. La pareja de actores salieron a comer juntos y no faltaron risas, confidencias y muchos gestos de complicidad, según publica la revista Cuore. ¿Habrá surgido la llama del amor?