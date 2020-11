La preocupante foto desde el hospital de Adriana Abenia tras ser operada de un "sospechoso bulto"

Adriana Abenia compartía en sus redes sociales una imagen en la que aparecía en la cama de un hospital con el resto serio y preocupado. Una foto junto a la que ha querido explicar lo que le ha sucedido antes de que saltaran las alarmas, tal y como puedes ver en el vídeo de arriba.

La presentadora ha compartido las dudas que le ha generado el hacer público este momento o no, pero finalmente ha querido mostrarse sincera con sus seguidores y revelar la operación a la que ha tenido que someterse.

"No sabía si contarlo o no, pero siempre he procurado ser honesta con lo que siento y lo que hago, y con el fin de evitar especulaciones, prefiero decíroslo yo, puesto que habéis sido en todo momento muy respetuosos con mi vida", comenzaba relatando.

Y continuaba: "Hace poco me detectaron un bulto sospechoso en el pecho y, aunque cansada, la operación ha ido muy bien, de hecho he aprovechado para corregir el volumen perdido después de convertirme en mamá y aumentarlo un poquito".

Además, ha querido agradecer a la clínica y a las personas que le han acompañado en este proceso, señalando la importancia de la detección temprana, y por supuesto, no se ha olvidado de las personas más importantes de su vida: "Os quiero y gracias a los pocos que ya lo sabíais y me habéis arropado como nunca. Sergio, es una suerte tenerte cerca, eres hogar. Luna, en nada podré volver a verte y jugar contigo, cuida de los abuelos".

