Adriana Abenia se lleva un susto en una cafetería de Madrid

Parece que Adriana Abenia no ha comenzado de la mejor manera el tan esperado verano. Cuando la presentadora se dirigía a tomar un café en el madrileño barrio de Salamanca, ha sufrido un resbalón que por poco la manda directa al hospital.

La presentadora no ha dudado en ningún momento a la hora de llamar la atención a la conocida cadena de cafeterías. "Deberían atornillar en Starbucks de Ortega y Gasset la rampa metálica para no lamentar daños mayores, se levantó y casi me rompe el pie", tuiteaba Adriana Abenia junto a una foto del estado en el que había quedado su pie tras el golpe.

La cadena de cafeterías le respondió al momento: "Sentimos muchísimo lo ocurrido, vamos a informar inmediatamente. Por favor, escríbenos para contactarte". Sin embargo, los usuarios de la red social se preguntaban si la empresa hubiera actuado del mismo modo si no se tratase de una famosa. Algo a lo que la empresa contestó lo siguiente para zanjar la polémica: "Lo ocurrido nos preocupa, sea la persona que sea. Gracias por tu interés".