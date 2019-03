Adriana Abenia enseña la cicatriz de su operación en el cuello

Hace unas semanas, Adriana Abenia reveló que le habían operado de un tumor en el cuello que le había dejado temporalmente sin voz. A pesar de que fue un gran susto para la presentadora, pues por su trabajo sería todo un hándicap no poder hablar, poco a poco se recuperó y ahora nos ha mostrado orgullosa la cicatriz de su cuello.

Ha sido en el blog que escribe en 20 minutos y bajo el título "Mi cicatriz de chica mala" donde nos ha contado cómo se siente con esta nueva marca en su cuerpo: "Ahora que me han abrochado por el cuello, siento que me posee el espíritu rebelde de Bonnie and Clyde. Me veo a mí misma como una chica mala que escribe con su dedo índice en el vaho de un espejo y roba en gasolineras, pequeños bancos y en tiendas de alimentación", comenta.

Una sensación que muchas veces le impide realizar con normalidad actividades cotidianas, como dormir o ir a la peluquería: "Aún me impresiona tocarme el cuello y ayer dormí por primera vez de lado, toda una proeza, ya que hasta ahora lo había hecho como si fuera a apretar el gatillo en cualquier momento: recta, con las manos sobre el pecho y prácticamente sin respirar".

Y aunque asegura que "a la gente le da morbo que le hable de mi cicatriz", Adriana ha decidido compartir dos fotos enseñándosela al mundo para demostrar que no tiene complejos y que siente la marca "como una medalla que te acerca ese sentimiento de valentía". Además, reconoce que "las cicatrices confieren cierto atractivo que no logro explicar". ¡Pues claro que sí!