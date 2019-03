Adriana Abenia celebra su primer aniversario de boda

Este próximo 18 de diciembre, Adriana Abenia y su marido Sergio Abad celebrarán su primer aniversario de boda. Una fecha muy especial para la pareja que la presentadora ha querido recordar dedicándole un post en su blog.

Abenia hace un bonito balance de este primer año de casados en el que confiesa sentirse igual de enamorada que el primer día, además de confesar que desde que se han convertido en marido y mujer su relación no ha cambiado en nada: "El matrimonio no nos ha convertido en otros que no fuésemos ya".

Y no solo eso sino que Adriana revela lo feliz que siente cada día de haberse convertido en la mujer de su amor de toda la vida.