Adriana Abenia contra Alba Carrillo: "No somos ni amigas ni conocidas"

Adriana Abenia no tiene reparos en mostrar su opinión, con su habitual sentido del humor. "Se consigue más si protagonizas una ruptura sonada con un deportista", escribió en su perfil de Twitter respecto a la incorporación de Alba Carrillo a un programa de televisión después de conocerse su separación de Feliciano López. Aunque la modelo ha preferido no responder a la reportera, Abenia no ha dudado en contestar a la prensa cuando fue preguntada por el tema en el concierto que dio Enrique Bunbury en el Teatro Real.

"Yo no dije el nombre de nadie, ni señalé ningún programa, pero sois muy inteligentes y en ese momento dije algo que mantengo, hasta aquí todo bien", declaró antes de entrar en el Teatro Real. Además en el espacio de televisión en el que trabaja ahora comentó qué tipo de relación mantiene con la modelo: "Alba Carrillo no es ni mi amiga ni mi conocida y no le deseo nada malo, no estoy en contra de ella y yo le deseo lo mejor, lo que pasa es que bueno, en ese momento yo sentía eso y quise exponerlo en las redes, pero a raíz de un comentario que hizo".

Además ha querido dejar claro que no tiene nada en contra de Alba y que su comentario era más una crítica "a los que toman ese tipo de decisiones". Tampoco quiso eludir la polémica protagonizada entre Carrillo y Olvido Hormigos por la supuesta infidelidad de Alessandro Lecquio con la exconcejala de Los Yébenes: "Yo es que creo que en la vida hay que ser un poco más pausada, más sosegada y si tienes que discutir con alguien o tienes que exponer algo que piensas hay que hacerlo desde otra manera, pero bueno cada una es cada una". ¿Responderá Alba a sus declaraciones?