Adrián Lastra también se despide en las redes sociales de Adriana, la amiga fallecida de Álex Casademunt

"TE VAMOS A SEGUIR QUERIENDO", DICE EL ACTOR

Parece que Adrián Lastra y Álex Casademunt compartían una amiga: Adriana, la joven fallecida de la que ambos se han querido despedir en las redes sociales. No conocemos nada de ella, salvo su nombre y su cara, ni sabemos qué le pasó exactamente… Pero lo que sí podemos ver entrelíneas es que se trataba de una muy buena amiga de los dos, alguien que siempre está cuando lo necesitas, que siempre sonríe, que ayuda y que no se rinde ante las adversidades. No obstante y por desgracia, como decía el actor de 'Velvet': "Fuiste una maravillosa amiga, sin embargo, por un bache del destino hoy nos ha dejado".