Adrián Lastra crea una gran polémica con un comentario en una foto de Blanca Suárez

Blanca Suárez publicaba en su cuenta de Instagram una imagen de lo más idílica donde aparece ella misma en bikini mientras disfrutaba de unas espléndidas vacaciones en la playa con el mar y unas palmeras de fondo.

Sin duda una foto que contrasta bastante con el temporal de frío que estamos viviendo actualmente en nuestro país. La actriz subió la fotografía de la manera más inocente y no pensaba que se iba a formar el revuelo que finalmente se ha llevado a acabo.

Pero en esta ocasión, no ha sido por nada que ha hecho la intérprete sino que ha sido por un comentario que ha publicado el actor Adrián Lastra al respecto de la foto donde dice: "Qué ASCO........"

Una palabra que ha provocado una gran polémica entre los seguidores de Blanca quienes no han dudado en contestar al actor y reprochar su comentario: "Has de querer ser como ella por eso le dices eso o de pleno no te gustan las mujeres" y otro: "vos sos un asco".

Seguramente que Adrián, gran amigo de la actriz, solo haya querido mandar un mensaje en tono jocoso a Blanca, pero ya sabemos que las redes no tienen compasión y hay ocasiones que las bromas no se entienden... ¡Un poquito de humor 2.0!