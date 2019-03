El adiós a Sara Montiel y la boda de Adriana Abascal ‘nublan’ las revistas del corazón

La desaparición de Sara Montiel ha conmocionado a medio mundo y todas y cada una de las revistas del corazón se han hecho eco de la triste noticia. Como es el caso de ¡Hola!, donde hacen repaso a la gran leyenda del cine español que llegó a conquistar la meca del cine.

La revista del saludo además lleva a su portada en exclusiva los secretos de la boda de Adriana Abascal y Emmanuel, con titulares de la ex modelo acerca de su gran amor: “Emmanuel no es multimillonario. Es un hombre superatractivo. No recuerdo haber vivido un amor como el que estoy viviendo”, destaca ¡Hola! en la primera plana.

Otras de las publicaciones que también han ‘nublado’ el quiosco con la muerte de Sara Montiel han sido Lecturas y Semana, donde además hacen referencia a la mudanza de los duques de Palma a Qatar con motivo del nuevo trabajo de Iñaki Urdangarín.

Por último, Diez Minutos se desmarca otorgando el protagonismo a la princesa Letizia y la traición que ha sufrido por parte de su primo ‘favorito’, así como al bautizo de la hija de la cantante Tamara en Barcelona, junto a sus familiares y amigos.