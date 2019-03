Los actores patrios despiden el Festival de Málaga 2015 derrochando glamour en la alfombra roja con sus mejores looks

Muchos rostros conocidos del panorama cinematográfico español no quisieron perderse la gala de clausura del Festival de Málaga. Después de diez intensos y ajetreados días de presentaciones de películas, los actores y directores patrios paseaban sus mejores galas para decir adiós hasta el próximo año a una de las citas más importantes del cine español.

Entre los actores y directores patrios que deslumbraron sobre la alfombra roja con sus impresionantes looks fueron, entre las mujeres, Hiba Abouk, que lució un impresionante vestido rojo con transparencias, la modelo Martina Klein, que apostó por un vestido con un estampado de tonos amarillo, negro y crema o Esmeralda Moyá, que aunque escogió un look discreto, no pasó por desapercibida con un elegante vestido largo negro.

La mayoría de los hombres se decantaron por el traje como fueron los guapísimos Rodrigo Guirao, Jesús Castro, Nicolás Coronado, Unax Ugalde o Diego Martín, aunque hubo uno que apostó por un look más atrevido y moderno. Joel Bosqued quiso destacar con un traje en color rosa pastel.

Además, la gala de clausura también contó con la presencia de Ana Fernández, quien presentó ese mismo día su nuevo película 'Sólo química'. A pesar de que durante el día se mostró seria, por la noche le vimos sonreír mientras posaba ante los medios tras la muerte de su novio Santi Tranco, el pasado 7 de marzo en un trágico accidente de moto.