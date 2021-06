El accidente que ha sufrido Toñi Moreno por unas escaleras

¡Muchos acontecimientos durante los últimos días en la vida de Toñi Moreno! Después de cumplir uno de sus sueños bautizando su hija este pasado 5 de junio frente a la Virgen del Rocío, en el municipio de Almonte, en Huelva: "Ayer fuimos muy felices. Bautizamos a Lola frente a la Virgen del Rocío, Patrona de Almonte. Cumplimos un sueño y pasamos un día rodeadas de mucho amor. Gracias al Padre Jesus Zapata por hacerlo posible, a toda mi familia por no soltarme, y a los dos padrinos mejores del mundo", tal y como compartía a través de sus redes sociales; la presentadora ha vuelto a hacer uso de su cuenta de Instagram para informar del percance que ha sufrido.

Toñi Moreno ha publicado una imagen tras tener que acudir a urgencias después de sufrir una caída en unas escaleras. La presentadora aparece en la imagen en silla de ruedas y con la pierna derecha vendada y con un apósito. Eso sí, como de costumbre ha demostrado su gran sentido del humor posando con el dedo pulgar hacia arriba.

Además, a través del comentario que ha escrito junto al post ha comunicado a sus seguidores que ya tiene fecha para vacunarse: "Hoy caen 48 años y no sé cómo han pasado tan rápido!!!! Y aquí me tenéis, con la 'pata' tiesa después de un fallo de cálculo con unas escaleras que no debían de estar ahí. Una semana de reposo y lista. El mejor regalo de cumpleaños es que ya tengo fecha para vacunarme. #felizcumplemamadelola".

Un post que ha generado un sinfín de reacciones: Omar Montes, Niña Pastori, Nagore Robles, Irene Junquera, Anne Igartiburu o Paula Echevarría, quien no ha dudado en mandarle un mensaje de apoyo a Toñi: "Pero Toñi!!!! Muchas felicidades!!!!! No se te va a olvidar este cumple nunca! Espero que te mejores pronto amiga!".