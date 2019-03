Abraham Mateo incendia las redes sociales con su gran cambio

Lejos quedó la carita de niño de Abraham Mateo con su característico flequillo. Ahora, el cantante se ha hecho mayor y ha cambiado por completo su apariencia física y su estilo, y parece que a sus fans les ha encantado. Las redes sociales se han revolucionado al ver su nuevo look donde lleva el pelo retirado de la cara, barba y unos outfits que representan esta nueva era que está viviendo el artista. Sus seguidores están entusiasmados y ya está cerca de los 2 millones en Instagram que siguen cada paso que da y le defienden a capa y espada.

A sus 18 años, Abraham está muy entregado en su carrera musical y está trabajando en su quinto disco, que según él mismo ha comentado no tiene nada que ver con sus anteriores trabajos: "El mejor hasta el momento", ha asegurado el intérprete, que ha dado un nuevo enfoque a su música como él mismo comentaba: "más latino, más urbano y más atrevido".

Y por si fuera poco la vuelta a los escenarios de Abraham Mateo, parece que no lo hará solo. Aunque ha asegurado que la mayoría son creaciones suyas, ha trabajado con grandes artistas, y aunque todavía no se sabe nada, puede ser que Melendi esté entre ellos. Ha sido el cantante de 'Señorita' el encargado de compartir una imagen junto al artista en sus redes sociales con un mensaje en el que se puede leer: "Grande". Así que no se descarta que haya estado trabajando en el estudio junto a él.