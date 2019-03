El abogado de David Bustamante ha desmentido que el cantante haya firmado el divorcio

David Bustamante no ha firmado el divorcio con Paula Echevarría. Pese a la información que salía a la luz esta mañana de que el cantante por fin habría firmado los documentos, no lo ha hecho.

Así lo confirmaba el letrado del cántabro, Ignacio Palomar Ruiz, a Hola.com: “La información no es veraz”. Y es que el proceso de divorcio que se inició hace ya meses, todavía no ha llegado a su fin pese a que la pareja hace vida por separado.

De hecho la actriz ha iniciado una relación con Miguel Torres, al que este fin de semana podíamos ver saliendo de casa de una amiga de Paula, donde se encontraban tanto ella como su hija Daniella. Es más, el futbolista tuvo un detalle con la pequeña y le regaló una camiseta del Málaga, equipo en el que milita. Además, este mismo lunes la pareja volvía a encontrarse en el apartamento que tienen alquilado en el centro, después de que la asturiana dejara a su hija en el colegio.

Por su parte, este fin de semana David actuaba en Castellón, desde donde lanzaba una indirecta a tu todavía mujer: “Yo soy una persona que no me maquillo ni me peino para subir una foto todos los días”.