Zaira Nara le dedica un baile en televisión a Forlán 'medio' vestida de novia

La impresionante modelo Zaira Nara ya no se acuerda del que iba a ser su maridito, Diego Forlán. Bueno, y ya no sólo es que no se acuerde, sino que además se burla de todo lo ocurrido. Ha sido en su vuelta a la televisión, en un conocido programa argentino.

Zaira se ha convertido en la nueva concursante de ‘Bailando por un sueño’, un concurso televisivo a lo ‘Mira quién baila’, con famosos demostrando su arte en la pista de baile. Para su debut, la modelo quiso dedicar su primer baile a Forlán ‘medio’ vestida de novia, ramo en mano incluido. El tema elegido también tenía su miga: ‘Fuiste’... Sólo hay que escuchar la letra del tema para ver cómo la modelo se las tira al atlético.

Ella después se hizo, como se suele decir, la tonta: “No entiendo el porqué del tema, ni por qué este vestido. Pero bueno, esto es un show y la vida se mezcla siempre”, comentó risueña antes de comenzar su actuación. Lo mejor fue el apoyo que tuvo Nara entre el público. Algunos de los allí presentes sacaron carteles en apoyo a la ex de Forlán, en los que se podía leer: “Menos mal que no te casaste”.

¿Cómo sentará este bailecito al delantero? Viendo sus últimas imágenes en las que se le ve muy relajado dándose unas mechitas, creemos que el uruguayo pasa tres kilos de su ex y está más pendiente de lucir perfect para conquistar a otra chulaza.