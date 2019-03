Wozniacki luce dentro y fuera de la pista

Caroline Wozniacki está siendo la sensación del cuadro femenino del US Open de tenis.



La tenista danesa destaca por su juego potente y agresivo, con el que pelea por ser la número uno del mundo. De momento es segunda en la WTA, está en semifinales del torneo y busca venganza después de haber perdido la final el pasado año en Flushing Meadows.



Pero Caro, como la gusta que la llamen, es también un reclamo para las cámaras. Fiel seguidora de la moda, no duda en postear en su blog las fotos de sus looks en las noches de gala y no se olvida de explicar las marcas de su ropa y complementos.



Así, este año ha revolucionado el US Open con su vestido diseñado por Stella McCartney, que dejaba al aire su culote amarillo, a juego con sus uñas.



"Es un vestido muy bonito, seguro que me ayuda sumar muchos seguidores masculinos", bromea ella.



"Para mí es importante estar cómoda en la cancha y también sentirme atractiva. Eso permite que me concentre totalmente en el mi juego", asegura la danesa que a sus 20 años ha empezado a ocupar el trono que va dejando libre Maria Sharapova, hasta ahora, la tenista-modelo que reinaba en la WTA.