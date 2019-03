Will Smith o Irina Shayk, espectadores estrella de la final del Masters Series

Nuestros famosos, aparte de encantarles las cámaras, el tenis también les vuelve locos. Durante los primeros días del Masters Series de Madrid, hemos podido ver numerosos rostros conocidos que han acudido a la Caja Mágica para disfrutar en vivo de este deporte.

La final del torneo estuvo de lo más interesante. Roger Federer se coronaba como campeón y las celebrities no quisieron perderse el momento de la victoria. Will Smith fue uno de los asistentes, quien acudió con su mujer Jada Pinkett y protagonizó una de las anecdotas del partido cuando regalaba al tenista suizo su traje de 'Men in Black'.

Amaia Montero aprovechó la ocasión para aparecer en público con su nuevo chico, con el que compartió varias muestras de cariño. Irina Shayk sin embargo, acudió sin Cristiano pero tampoco estuvo mal acompañada, ya que cambió a su novio por una amiga. La Infanta Elena, Tamara Falcó, Ana Botella, Nuria Roca y Goya Toledo, también vivieron en directo la final del torneo madrileño, que ha dejado en el camino a un gran número de caras conocidas.

Una semana de mucho tenis y muchas celebrities

El partido de Verdasco con Berdych fue uno de los que más 'pasiones' levantaron. ¿Por qué? Pues porque en el graderío vimos a una acaramelada Arancha de Benito junto a su pareja, Nacho Barroso. Un duelo que tampoco quiso perderse Eugenia Osborne, que acudió junto a su marido.

Pero uno de los enfrentamientos que más celebrities reunió, fue el de Rafa Nadal vs. Fernando Verdasco. Nuestros tenistas se midieron en fuerza en las pistas, mientras en el graderío las celebrities se mordían las uñas. No se perdieron detalle del partido la Duquesa de Alba, Helen Lindes y Rudy, Susanna Griso, el empresario y ex de Malena Costa, Javier Hidalgo, o el ex tenista,Boris Becker.

Durante el partido de Rafa Nadal, no le faltaron animadores en el graderío. Por allí se dejaron ver rostros tan conocidos como el de Carolina Cerezuela, acompañada por su marido, Carlos Moyá. También estuvieron muy concentrados en el partido del maraconíLeiva, Granero, Mar Saura, Helen Lindes o Martina Klein, junto a su pareja, el tenista Alex Corretja.

Ana Fernández ha sido una de las espectadoras estrella. La actriz acudió junto a su nuevo chico Santiago Trancho, con el que se la vio muy feliz y cariñosa. Hace pocos días que conocemos este noviazgo y, a pesar de ser el centro de todas las miradas, los tortolitos se mostraron muy naturales y enamorados.

Otra de las parejas que se dejaron ver, fue la formada por Elena Furiase y Leo de la Torre. La actriz y el músico siguieron el partido que enfrentaba a Nicolás Almagro con el colombiano Santiago Giraldo. Un partido que acabó con la victoria del español y con los tuits de ambos, que no dudaron en publicar la buena tarde que estaban pasando.

Dafne Fernández, sin embargo, fue con su madre y unos amigos a apoyar a su ex pareja Fernando Verdasco, con el que mantiene una buenísima relación. Allí coincidió con la actual pareja del tenista Jarah Mariano, quien supo mantener las distancias con la actriz española.

Miguel Torres, Lorena Van Heerde o Arancha de Benito fueron otras de las celebrities que no se quisieron perder las primeras jornadas del torneo.