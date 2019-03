Victoria Beckham teme que su familia sea secuestrada

¿Alguna vez te has planteado si te gustaría ser un Beckham? Nosotros siempre he pensado que sí pero claro, después de ver que uno no puede ir sólo ni a por el pan la verdad es que se te quitan las ganas. ¿O no? Lee, lee...

Victoria Beckham vive más preocupada que nunca. Después de pasar una temporada más relajada y de mejor humor en Los Ángeles, la diseñadora ha vuelto a Londres con su family. Allí no tenían tantos fans, pero ha sido volver a su tierra natal y ni ella ni su David Beckham ni su prole puede poner un pie en la calle sin que la gente y los fotógrafos se arremolinen en torno a ellos.

No obstante, según informa la revista In Touch, este no es el único motivo de que los Beckham salga siempre rodeados de un minímo de cuatro guardaespaldas de lo más seriotes. Y es que en 2002, un grupo de delincuentes había planeado secuestrar a Vicky y a sus hijos Romeo y Brooklyn. Su intención era abordar su coche y sedarla con cloroformo para llevarla a un escondite. Por suerte un periodista lo descubrió y dio el aviso a la policia, deteniendo esta a los implicados.

Pero claro, después de un sustazo de este tipo entendemos la neura de la ex Spice Girl con la seguridad, aunque ella siempre ha sido un poco exagerado para todo. "Si ahora que ha vuelto le sucediera algo a cualquiera de sus hijos, no lo sorportaría", comentó un amigo de la pareja. ¡Qué mal rollito!