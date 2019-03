Víctor Valdés, Leo Messi y Cesc Fábregas llegan 'en masa' a las aguas de Ibiza

EL PORTERO SE 'DESMARCA' DE SUS COMPIS DEL BARÇA

Los veranos en Ibiza son un no parar de recibir a celebrities de toda clase y condición y, como no podía ser de otra manera, los jugadores del F. C Barcelona han llegado en masa a la isla pitiusa acompañados por sus familias. Leo Messi y Antonella Roccuzzo lo hicieron junto a Cesc Fábregas y Daniella Semaan y, por supuestísimo, del brazo de los peques de la casa, al igual que hicieron Víctor Valdés y Yolanda Cardona, que también se dejaron ver por las aguas ibicencas pero por separado…