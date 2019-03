Usain Bolt, protagonista de un escándalo sexual que podría acabar con su relación

Este fin de semana nos hacíamos eco del noviazgo de Usain Bolt con una exuberante jamaicana de 26 años llamada Kasi Bennett con la que lleva unos 3 años juntos. Una relación que podría peligrar después de salir a la luz el último escándalo del deportista.

Y es que el atleta está en boca de todo el mundo en las últimas horas después de que hayan salido a la luz unas imágenes del deportista en la cama con una joven carioca llamada Jady Duarte de 20 años.

La chica envió estas comprometidas imágenes con Usain a través de WhatsApp y la prensa no ha tardado en hacerse eco. La publicación 'Extra' ha sido la primera en entrevistar a Duarte, quien asegura "no me di cuenta de que era famoso, para mí fue un encuentro más, normal".

Al parecer ambos se conocieron en el club De Bracos Albertas donde Bolt acudió a celebrar su 30 cumpleaños y el final de su participación en los Juegos Olímpicos, donde también fue grabado mientras bailaba fogosamente con otra chica.

Además, estas imágenes aparecen justo después de que la hermana del corredor, Christine Bolt-Hylton, declarara que Usain tendría en mente pedirle matrimonio a su novia en los próximos meses.