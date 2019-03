El triángulo amoroso de Neymar, Demi Lovato y Lali Espósito

Parece que la soltería de Neymar tiene los días contados, aunque aún está decantándose por la mujer con la que quiere compartir su amor. Y es que el futbolista del PSG ha sido visto con Demi Lovato, mientras que al mismo tiempo, tonteaba con Lali Espósito a través de las redes sociales.

La cantante argentina ha compartido una instantánea suya en la gala de los MTV Europe Music Awards celebrada en Londres y Neymar no ha dudado ni un instante en darle like mostrando su afecto. Pero resulta que ella no la única que ha estado en el evento, pues Demi también ha acudido a los EMA's en la capital inglesa y, pocos días después de la celebración, ha tenido una velada nocturna con el jugador de fútbol, como ha dejado ver en una imagen que ha compartido con sus followers a través de Instagram Stories y que ha publicado TMZ.

Si bien en la cena también estaba la presentadora de televisión Layla Anna-Lee, hay que destacar que no es la primera vez que se les ve juntos a la exniña Disney y a Neymar pues se conocieron personalmente este verano gracias a Instagram. Y aunque Lali actualmente mantiene una relación con Santiago Mocorrea, aún habrá que esperar a ver cómo van avanzando las cosas entre en este trío amoroso.