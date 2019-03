El tonteo de Demi Lovato y Neymar se hace realidad

El tonteo de Neymar y Demi Lovato cada vez es más evidente, desde que el futbolista tuvo la iniciativa de seguir a la cantante en redes sociales las alertas de una posible relación entre estos dos no han dejado de sonar. Durante este tiempo no han parado de enviarse divertidos guiños el uno al otro, además, Neymar protagonizó un vídeo donde aparecía tarareando la nueva canción de Lovato, 'Sorry Not Sorry'.

Pero lo que antes era un simple tonteo a través de una pantalla, ahora podemos decir que ha ido a más. Los dos protagonistas se han visto cara a cara. Neymar ha viajado hasta Nueva Jersey para jugar su primer partido de la pretemporada, en el que ha brillado marcando dos goles, y Demi ha aprovechado y no ha querido perderse este gran evento.

Ha sido el futbolista de CF Bracelona quien ha compartido en su cuenta de Instagram una imagen junto a la cantante, ambos estaban muy sonrientes uno al lado del otro. Demi también publicó varios vídeos donde aparecía en un helicóptero rumbo al partido, y llevaba puesta la camiseta del equipo de Neymar, toda una forofa.